Крошечная квартира с душем на кухне: вы будете поражены тем, сколько стоит это жилье

Потенциальные арендаторы были в шоке, когда узнавали месячную стоимость этой крошечной квартиры-студии в Лондоне. Но она совсем маленькая, с кроватью и душем на кухне.

Дом стоит всего 1083 фунта стерлингов в месяц. Однако апартаменты настолько малы, что там даже нет места для туалета. Потенциальные арендаторы будут вынуждены искать его в других частях здания, у соседей.

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Очень крошечное жилье с диковинной планировкой

Те, кто производил ремонт в помещении, очевидно, хотели вместить туда все, что только можно. Именно поэтому одна комната и кухней, и спальней и даже ванной комнатой. Душ расположен непосредственно у входной двери дома, зажат рядом с микухней. Не уместилась там только духовка. Однако есть место для микроволновки и раковины, тогда как стиральная машина едва влезает под раковиной.

Двуспальная кровать вжата в нескольких сантиметрах от кухонного пространства и двухместного обеденного стола.



Крошечная квартира, где одной комнате "напичкали" все, что можно / Фото Jam Press

Несмотря на незначительные размеры, квартиру продали новым арендодателям как "большую среднюю двойную полустудию". В супернизкую цену входят абсолютно все счета, так что это окончательная арендная стоимость.

В полном описании сказано: "Двухместная полустудия, превышающая среднюю площадь, расположена в большом викторианском доме. Расположена между станциями West Kensington и Baron's Court со многими удобствами в этом районе. Полностью меблирована, есть собственная миникухня, отдельный душ и общий туалет".



Туалет, к сожалению, не уместился / Фото Jam Press