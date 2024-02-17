Дом из известного сериала: что интересного снимали в этом доме и какова его цена

В городке Лорел, что в Миссисипи, продают уютный и просторный дом, который был местом для съемок эпизодов известного американского сериала. Стоимость жилья приятно поразила местных жителей.

Один из домов, где снимали 1 сезон сериала "Родной город", появился на рынке всего за 228 тысяч долларов. Агенты по недвижимости говорят, что цена очень низкая, поэтому покупку этого жилья уместно будет назвать кражей.

Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера

В доме снимали эпизод для сериала

Дом 1968 года показали в эпизоде "So Long Loft, Hello Home". Его приобрели друзья главных героев Эрин и Бена Нейпиров. По сценарию, семья ремонтирует дома в маленьком южном городке Лорел – часто в его историческом районе. Каждый эпизод начинается с того, что потенциальный клиент выбирает дом из двух-трех вариантов. Клиенту показывают план ремонта, а тогда мастера выполняют ремонт.

Жилье вмещает три спальни и две ванные комнаты, а также уютную гостиную, кухню и столовую. Это все обустроили на площади 220 квадратных метров. Агенты считают дом прекрасным местом для проживания пары или семьи.

Сдержанный, но уютный интерьер / Фото Realtor

По словам риэлторов, фанаты телесериала узнают дом. Однако о некоторых неожиданных преимуществах они не знают, например гостевой подвал или курятник на заднем дворе. Подвал очень просторный – там можно обустроить домашний офис, зону развлечений или игровую комнату.

Во дворе также есть ухоженный передний двор с высокими деревьями, что создают ощущение лесной местности, и большое патио. Это идеальное место, чтобы отдохнуть от городского шума.