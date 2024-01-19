В это верят все: пять мифов о дизайне интерьера, которые уже стоит забыть

Существует множество мифов о дизайне интерьера: от правил о том, что можно, а что нельзя делать с узорами до того, какие цвета следует использовать в маленьких комнатах. И хотя некоторые правила действительно следует соблюдать, многие из них совсем неправильны или уже не актуальны.

Эксперты собрали пять главных мифов о дизайне интерьера, которые уже давно стоит развеять. По крайней мере, вы не должны воспринимать все ниже сказанное как абсолютную правду, а отталкиваться от собственных предпочтений.

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Главные мифы о дизайне интерьера

Стены в маленьких комнатах должны быть белыми

Эмма Симс-Хилдитч из британской дизайнерской студии Sims Hilditch говорит: "Вопреки распространенному мнению, мы рекомендуем нашим клиентам красить маленькие комнаты, выходящие на север, в более темные цвета. Это создает ощущение уюта".

Многие дизайнеры считают, что белая краска может наоборот ухудшить облик комнаты, сделав ее слишком яркой и поразительной.

Нельзя совмещать разные узоры

Смешивать узоры – наоборот это хорошо. К примеру, сочетание обоев с рисунками и пледов с цветочным или клетчатым принтом добавляет спальне интереса. Единственное, что важно, чтобы они были схожими оттенками или цветами.

Дизайн спальни, в котором объединили несколько принтованных деталей / Фото Future

Нельзя использовать дерево и обои в ванной

Сейчас ванные комнаты уже не так белы и холодны, как были раньше. Клинический дизайн в прошлом, поэтому обои и деревянная обшивка – идеальные материалы, чтобы создать уютный дизайн.

Все должно идеально сочетаться

Не бойтесь добавлять краски в интерьер, ведь бежевые, белые или серые комнаты со временем надоедут. К примеру, тренд на строгий минимализм уже отошел.

Используйте яркие и насыщенные оттенки для акцента, найдите или приобретите несколько замечательных картин и не забудьте о смелом декоре.

Без ковров на кухне

Многие считают, что не следует размещать ковры на кухне, поскольку они слишком легко загрязняются во время приготовления пищи. Смысл в этом совете, конечно, есть, но это не означает, что это устоявшееся правило, которого должны соблюдаться все.

Мы проводим на кухне очень много времени, а потому мягкий ковер из практического материала действительно станет отличным и теплым дополнением.