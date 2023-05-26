Для тех, кто обожает минимализм: загляните в этот обновленный дом с исключительным дизайном

Двухлетняя реставрация превратила дом в Калифорнии в чудо дизайна. И теперь это удивительное жилье продают за 779 тысяч долларов.

Владелец приобрел жилье в 2020 году за 154 500 долларов. По профессии он архитектор, поэтому существенно реставрировал дом 1951 года. Пока дом сдают в краткосрочную аренду.

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Дом с новым и современным ремонтом

В доме положили новые бетонные полы с эпоксидным покрытием. Это отличный плюс, ведь их легко мыть. Кухня оборудована шкафами по заказу; имеет большой остров и высококачественную технику известных брендов.

Общая площадь жилой зоны составляет около 120 квадратных метров. В доме много окон и раздвижных стеклянных дверей, что создает желаемую эстетику в помещении и на улице. В нем есть три спальни и две ванные комнаты.

Интерьер исполнен в нейтральных оттенках, в стиле минимализм. Здесь нет ничего лишнего.

Светлые и просторные комнаты / Фото Realtor

Дом расположен так, что оттуда открывается вид на национальный парк Джошуа-Три, особенно с палубы, которая имеет встроенную ванну, разработанную французским промышленным дизайнером. А крытая веранда является идеальным местом для приема гостей на ужин.

Дом расположен в пустыне, она всегда была местом для творческих людей. Современная архитектура как раз доказывает это.