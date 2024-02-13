Ничего лишнего: этот дом внешне такой простой, что даже кажется недостроенным

Это жилье на границе штатов Нью-Йорк и Массачуссетс называют модернистским шедевром, ведь оно имеет все характерные черты этого стиля. Хотя снаружи дом напоминает простое коробчатое здание, внутри он по-сдержанному роскошный.

Это совершенно новый дом, который спроектировал владелец, вдохновленный модернистской архитектурой, которая изменила Палм-Спрингс в начале 60-х годов. Стоимость такого домашнего убежища посреди леса составляет 2,875 миллиона долларов.

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Максимально простой, но роскошный

Дом площадью 360 квадратов имеет два этажа, и является "функциональным и приятным для глаза". Главный этаж обустроен по открытой концепции планирования с двойной гостиной, обеденной зоной и кухней. Центром этажа является большой мраморный камин.

Большие окна и стеклянные двери пропускают достаточное количество естественного света из окружающих лесных ландшафтов, что создает атмосферу "домика на дереве".

Также на первом этаже есть офис, бар и прачечная. На втором – читальная комната, четыре спальни и две ванные комнаты. Словом, в доме же все для того, чтобы хорошо отдохнуть или поработать в лесной тишине.

Интерьер действительно вдохновляет / Фото Realtor

"Дом имеет идеальные пропорции и чистые линии. Его построили очень прочным с использованием надежных методов, например бетон на скале, который "удваивает прочность каждой балки", – рассказал агент по продаже.

Несмотря на ощущение удаленности, дом на самом деле расположен близко к центрам городов, – примерно в 20 минутах от Гудзона, Нью-Йорк, и Грейт-Баррингтона, Массачусетс, и всего в двух часах от Нью-Йорка.