Молодые люди перестали подписывать годовые договоры на аренду жилья: как реагирует рынок

Быстрый темп жизни и экономическая нестабильность привели к тому, что милениалы все чаще выбирают краткосрочную аренду жилья. Рассказываем, как к этому приспосабливаются агентства по недвижимости и риелторы.

Сегодня в США создано несколько стартапов, которые стремятся упростить процесс аренды жилья. В частности, они предлагают устранить риелторский сбор и обязательный 12-месячный контракт. Вместе с их сервисом среднее время поиска жилья сокращается до 24, а иногда – до 3 часов.

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Одна из таких компаний – June Homes. Стартап предлагает кратковременную аренду жилья без брокерского сбора. Поскольку студенты, фрилансеры и люди без постоянного дохода всегда находятся в подвешенном состоянии и постоянно сталкиваются с риском задолженности, рынок пытается подстроиться под их потребности.

Риелторы прогнозируют, что вскоре эта тенденция масштабируется / Фото Pexels

Эксперты по недвижимости говорят, что Нью-Йорк сейчас переполнен арендаторами, которые ищут жилье на неопределенный срок. Если раньше средний период проживания в квартире составил 9, сейчас он сократился до 5 месяцев.

Не все клиенты спрашивали о краткосрочной аренде к пандемии, но сейчас их число возросло, – рассказывает риелтор с Warburg Realty.

По словам Филиппа Хоригана, который является основателем сервиса с кратковременной аренды жилья Leasebreak, с началом пандемии посещаемость их сайта выросла вдвое.

Одни компании, такие как Blueground, предлагают аренду на 30 дней с возможностью ее продления. В их портфеле недвижимости сейчас более 5000 квартир в 15 городах США и Европы. Другие, например Sonder, работают по принципу хостелов с возможностью длительного проживания.

Стартапы обещают найти квартиру за 1 день, а некоторые даже за 3 часа / Фото New York Post

Риелторы прогнозируют, что вскоре эта тенденция масштабируется. Поскольку удаленная работа остается приоритетной для многих компаний, похоже, что молодежь будет и дальше переезжать в другие города и страны. Поэтому кратковременная аренда может стать новой "золотой жилой" рынка недвижимости.

Еще одно интересное отличие стартапов заключается в том, что потенциальные арендаторы могут ознакомиться со свободными домами онлайн, совершать виртуальные туры и заполнять заявки на сайте. Все квартиры имеют современный минималистичный дизайн с акцентом на естественных цветах и ​​материалах, всюду проведен Wi-Fi и есть вся необходимая мебель.