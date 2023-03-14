Гостиная в морском стиле: почему этот дизайн вам точно понравится

Морской стиль в интерьере квартиры достаточно популярен. Очевидно, потому что он вызывает приятные ассоциации с отдыхом.

Создать атмосферу моря можно разными способами. К примеру, с помощью аксессуаров морской тематики (якоров, весел, канатов, кораблей) или даже красок.

Основные цвета, преобладающие в морском интерьере – белый, синий, бирюзовый и песочный. Обычно в квартире выбирается одна комната для такого оформления.

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Гостиная в морском стиле

Гостиная с морской тематикой сочетается с комнатами оформленными в средиземноморском стиле, провансе или кантри.

Для гостиной выбирают холодную цветовую гамму, основными оттенками являются белый и синий. Эти цвета хорошо смотрятся при ярком естественном или искусственном освещении. Мебель и отделка – только из натурального дерева.



Гостиная в морском стиле / Фото The Providence Journal

Разнообразные украшения морской тематики, в частности подушки с принтами морских рыб и ракушек, а также разные мелочи, привезенные из отпуска, усилят впечатление. Большой аквариум с рыбками станет ярким акцентом в гостиной.