Как очищать мраморную столешницу, чтобы она оставалась безупречной: самые лучшие советы

Мраморные столешницы на кухне - это вечный тренд, который к тому же добавляет интерьеру стоимости и элегантности. Если правильно ухаживать за мрамором, то этот роскошный материал может служить до 50 лет и более.

Мрамор обязательно надо регулярно чистить, чтобы избежать стойких пятен и нежелательных повреждений. Главное правило – прежде чем использовать любое новое средство или метод чистки, всегда проверяйте его на небольшом, незаметном участке.

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Как правильно очищать мраморную столешницу, чтобы она блестела

Чтобы эффективно очистить мраморную столешницу в ванной или кухне, вам понадобятся такие средства:

мягкое моющее средство для посуды;

теплая вода;

мягкая ткань из микрофибры;

специальное pH-нейтральное моющее средство для мраморных поверхностей (дополнительно);

мягкое полотенце или ткань.

Прежде чем начать, уберите со столешницы любые предметы, мусора и вытрите ее влажной тканью. Наполните миску теплой водой, а затем добавьте столовую ложку моющего средства для посуды. Если этот раствор слишком слабый, то смешайте воду тоже со столовой ложкой pH-нейтрального средства.

Смочите ткань из микрофибры или мягкую губку в моющем растворе и аккуратно протрите всю поверхность мраморной столешницы. На участках с пятнами, которые не вытираются, оставьте моющий раствор на несколько минут. Тогда помойте поверхность чистой водой.

Белая мраморная столешница с умывальником / Фото Neptune

Используйте сухую мягкую ткань, чтобы полностью "высушить" мраморную поверхность и избежать нежелательных полос.

Для очистки стойких пятен на мраморе, таких как кофе или красное вино, сделайте пасту с пищевой содой и водой. Нанесите эту пасту на загрязненный участок, накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте на ночь. Затем осторожно протрите его влажной тканью и сухим мягким полотенцем,

– советуют эксперты.

Если на мраморе остались пятна от накопления жесткой воды, то избавиться от них можно с помощью уксусного раствора. Смешайте дистиллированный белый уксус и воду в равных пропорциях в бутылке с распылителем. Брызните на столешницу оставьте на несколько минут, а потом вытрите влажной тканью и сухим полотенцем. Теперь мраморная столешница точно должна блестеть.