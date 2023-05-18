Какой цвет в интерьере больше всего утомительно: вы никогда не угадали бы

Каждый оттенок оказывает влияние на наше самочувствие и психологическое состояние. Есть такие цвета, которые улучшают настроение, добавляют энергии, а есть и наоборот утомляющие и подавляющие.

Это точно будет вам неожиданностью. По мнению психологов цвета, наиболее изнурительным цветом является ярко-желтый.

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Желтый цвет утомляет больше всех

Многие считают, что желтый цвет может повысить нашу самооценку и уверенность. Это ведь такой яркий и солнечный тон. На самом деле, все по-другому. Желтые комнаты могут быть слишком утомительными и раздражать некоторых людей.

Желтый цвет может утомлять и раздражать. Фото Maestri Studio

"Неправильный оттенок желтого или его чрезмерность может привести к ощущению раздражения, повышенной тревоги, нервозности и депрессии", - говорит специалист по психологии цветов, преподаватель и автор бестселлера "Маленькая цветная книга" Карен Халлер.

"Желтый цвет связан с эмоциями нервной системы. В худшем случае желтый может спровоцировать даже суицидальные чувства".

Но это не значит, что вы не должны использовать желтый цвет в интерьере. На самом деле он загадочный и сильный. Желтый может утомлять и раздражать определенную категорию людей, но для других он может доставить радость. Если вы относитесь ко вторым, тогда окрашивайте в желтый цвет хоть всю комнату.

Спальня желтого цвета / Фото Veere Grenney Associates