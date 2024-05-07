Налог на недвижимость: какой размер штрафа за опоздание с оплатой в 2024 году

Владельцы жилой недвижимости должны уплатить налог за отчетный 2023 год, если площадь их дома превышает лимиты. Это нужно сделать в течение 60 дней с момента вручения соответствующего уведомления.

Опоздание с оплатой на 30 дней автоматически увеличит налог на 10%. А если владелец недвижимости не оплатит налог более чем за месяц, то это +20% к сумме.

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Кто и сколько налога должен заплатить в 2024 году

В 2024 году за "лишние" квадратные метры нужно будет заплатить больше, чем раньше, потому что сумма налога зависит от минимальной заработной платы.

Налог должны уплатить лица, которые имеют:

квартиру более 60 квадратных метров;

дом более 120 квадратных метров.

Ставку определяет местная власть, учитывая тип недвижимости и ее расположение. Сумму налога исчисляют от процента минимальной зарплаты в отчетном 2023 году, которая не может превышать 1,5% за квадратный метр.

В прошлом году сумма минимальной зарплаты составляла 6700 гривен. Поэтому за каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 гривны. Например, если квартира имеет площадь 80 квадратов, то уплатить налог придется за лишних 20, а это будет 2010 грн.

Кто освобожден от налога

Налог не платят владельцы жилья, которое не превышает установленные лимиты по площади. Также от налога освобождены физические лица, которые имеют недвижимость, расположенную на территории, где продолжаются или продолжались активные бои.

Также в 2024 году не будут платить владельцы жилья, расположенного на временно оккупированной территории. Если недвижимость повреждена или разрушена из-за военных действий, то такие владельцы тоже освобождены от налога.