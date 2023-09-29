Не дом, а произведение искусства: вы будете поражены, когда увидите его внутри

Уникальное современное здание середины 20 века в Оклахома-Сити недавно появилось на рынке. Это жилье великолепно и снаружи, но внутри оно просто поражает. Настоящее произведение искусства.

Собственница яркой резиденции в Оклахома-Сити имеет особый способ знакомить людей со своим домом. "Я всегда говорю, что живу в скульптуре. Нет другого способа описать это", – признается Джой Баресел, которая также является агентом по листингу.

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Невероятный дом, где живет искусство

Уникальное современное здание середины 20 века расположено на холме с великолепными видами. Он включает четыре спальни и шесть ванных комнат. Хотя жилье построили еще в 1962 году, оно все еще в прекрасном состоянии.

Сейчас жилье площадью 400 квадратных метров продается за 1,3 миллиона долларов. Нынешняя владелица приобрела его в 2017 году за 798 700 долларов. Она обновила три ванные комнаты и принялась за реконструкцию и расширение кухни.

Это настоящее произведение искусства / Фото Ty Faith

Во время любого ремонта владелица пыталась сохранить оригинальные элементы в доме, над которыми так старался архитектор. Здесь действительно все уникальное, например, изогнутые стены для которых использовали лепнину и кедр.

Чего только стоит плоская крыша, которая "улавливает" воду, а рельсы направляют ее к передней части дома, и все течет в бассейн. "Как будто дом – это фонтан".

"Это такое уникальное и замечательное произведение архитектуры. Действительно нужен человек, который будет ценить его особенности", – говорит владелица.