Назван лучший небоскреб 2021: где он находится и как выглядит

Информационный портал Emporis назвал победителя престижной премии Skyscraper Award этого года. Впервые за более чем 20-летнюю историю конкурса приз был вручен австралийской здания.

One Barangaroo – небоскреб, спроектированный британской фирмой WilkinsonEyre. Высота сооружения – 271 метр.

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Небоскреб One Barangaroo является самым высоким зданием города и четвертым по высоте в Австралии. Отсюда открывается потрясающий вид на гавань Сиднея и Оперный театр. Внутри сооружения предусмотрены роскошные резиденции и отель, принадлежащий Crown Resort Group, – крупнейшему развлекательном конгломерату Австралии. Кроме этого, здесь есть казино и рестораны.

Фасад здания отличаются уникальной изогнутой форме, напоминающей 3 закрученные лепестки.

Небоскреб One Barangaroo является самым высоким зданием города и четвертым по высоте в Австралии / Фото New Atlas

По мнению жюри, экстравагантный дизайн внешнего фасада One Barangaroo стал решающим фактором для того, чтобы здание заняла первое место, – отмечает Emporis.

Небоскреб стоит на 4-этажном подиуме, внешние стены которого украшены мраморной мантией.

Второе место заняла канадская башня Telus Sky / Фото / Фото New Atlas

Второе место получила Telus Sky, спроектирована Bjarke Ingels Group (222 метра), в Канаде.