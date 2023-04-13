Такая мебель в гостиной не нужна: от чего стоит отказаться

Многие люди при планировании дизайна или покупки мебели могут ошибочно выбрать устаревшие версии в обновленном дизайне.

Следовательно, даже дорогой покупкой можно испортить комнату, если не знать этого правила. Чего не стоит покупать в гостиную, делимся дальше.

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Чего не стоит покупать в гостиную

Еще 30 лет назад в каждом доме украинца были мебельные стенки с большим количеством полок, тумб и обязательно сервантом. На протяжении всех этих лет производители постоянно обновляли, изменяли и усовершенствовали дизайн старых агрегатов, так что они так и не исчезали с рынка.

Сегодня такая мебель стала антитрендом и полностью исчерпала вдохновение у дизайнеров. В современном пространстве она может выглядеть не только непрактично, но и неуместно. Рекомендуем найти замену, на первый взгляд, простому и нужному решению, которое действительно имеет немало недостатков.

Современный дизайн комнаты проектируется с тщательной планировкой хранения вещей и для этого не всегда нужна стенка, которая разлагается на всю стену. Можно сохранить традиции минимализма, просторную комнату и иметь достаточно места для хранения.



Эстетика минимализма / Фото Pexels

Мебельные же стены перегружают пространство. Интересно, что телевизор, ранее тоже интегрированный в мебель, со временем становился причиной того, что стенка начинала раздражать. А все потому, что постоянно сохранялся визуальный контакт.

Что поставить вместо мебельной стенки

Позаботьтесь о достаточном количестве шкафов по всей квартире. Если пространство и планировка позволяет, отличным решением будет гардеробная или кладовая для хранения всех вещей. В гостиной пространство следует заполнять только тумбами и телевизором. Стену за экраном можно сделать акцентной и стильной с помощью правильных украшений, материалов и цветов.

Скрытое хранение / Фото Pexels

Если же вашим вещам нужно пристанище в гостиной, поставить шкаф можно рядом с тумбой и телевизором. Это решение может выглядеть стильно и практично. Если этого мало для хранения вещей, рекомендуем спроектировать один сплошной шкаф без ручек во всю стену.

В мебель следует интегрировать телевизор. Такое решение будет иметь и декоративное значение, и практически улучшит быт. В гостиной можно разместить и полки, если вы практикуете их использовать.