Не повторяйте эти ошибки: о каких обновлениях на кухне сожалеют все хозяева

Не обновление определенной мебели или девайсов на кухне удачно. О некоторых из них владельцы очень жалеют и призывают не повторять их ошибки.

Эти ошибки не так серьезны, как те, что связаны с капитальным ремонтом кухни. Но они все равно существенные, потому что доставляют хлопоты. Дизайнеры интерьера рассказали, каких обновлений нужно избегать, чтобы не уродить ошибки тех, кто это уже сделал.

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Столешницы из натурального камня

Мраморные кухни и столешницы из натурального камня – это модернизация мечты, которая делает любую кухню роскошной. Но реальность таких покрытий часто далека от спокойных фотографий в пинтересте.

"Мрамор можно легко повредить, а ячеистые камни впитывают пятна и жир, что делает их настоящим ужасом на кухне, где наоборот нужно сохранять чистоту для сохранения чистоты и неприкосновенности", – говорят эксперты.

Подобным образом и плиточные столешницы, которые были очень популярны раньше, очень легко повредить и трудно чистить.

Открытые стеллажи

Все открытые варианты хранения – это всегда беспорядок, особенно в месте, где мы каждый день готовим или едим.

"Хотя открытые стеллажи могут выглядеть красиво, это может привести к беспорядку и проблемам с обслуживанием, что усложнит организацию кухни, а значит уборку", – говорит эксперт из кухонь Катрина Смит.

Экстравагантная техника

Выбор кухонной техники является одним из важнейших этапов при обновлении или ремонте кухни. В магазинах предлагают много вариантов с разными функциями и интересными гаджетами. Катрина Смит советует, однако, соблюдать простоту и избегать покупки экстравагантных вариантов. Это ведь именно то, о чем многие хозяева потом сожалеют.

"Инвестировать в первоклассную технику – это привлекательно, но владельцы домов могут об этом потом пожалеть, если не будут пользоваться ею полноценно. Предпочитайте приборы, которые отвечают вашим кулинарным привычкам и потребностям", – призывает эксперт.