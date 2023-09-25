Идеальное место: в Калифорнии продают собственность на вершине горы с приятным "бонусом"

В Напе продают роскошную недвижимость, состоящую из двух полностью белых домов. Они расположены на вершине горы Видер. Но в собственности принадлежат не только дома, есть еще один "приятный бонус".

Недвижимость расположена на двух огромных участках площадью 52 гектара. Из них три гектара занимает "подарок от владельцев" – премиальные виноградники каберные. Из винограда, выращенного здесь, производят вина премиумкласса, даже отмечавшиеся престижными наградами.

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Жизнь на вершине горы

Главная вилла состоит из четырех спален, библиотеки-офиса, фитнес-центра и кухни, а также гостиной и обеденной зоны. Еще две спальни расположены в величественных крыльях, искусно выступающих с обоих концов дома. У входа новых владельцев встретит драматическая скульптура "Сложенные круги" американского художника Флетчера Бентона.

Вилла сочетает в себе целых три стиля: модернизм, артдеко и деконструктивизм. Ее построили в 1988 году.

Величественная усадьба в Напе / Фото Sotheby's International Realty

"Когда я впервые подъехал к квартире, моим первым вопросом было: "Вау, откуда это взялось? Я никогда раньше не видел чего-нибудь такого современного в долине Напа. Уникальность домов и ландшафта, сидящего на холме, просто поражает", – вспоминает агент по листингу Артур Гудрич.

Сразу за главным домом расположена гостевая башня с двумя спальнями. Она претендует на звание самого высокого сооружения по всему округу Напа, ведь оттуда открывается панорамный вид на всю долину.

Агент по листингу говорит, что недвижимость таких размеров уместно использовать как вторичное жилье. Также его можно сдавать в аренду отдыхающим или туристам. Цена вопроса – 22 миллиона долларов.