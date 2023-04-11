Вам точно понадобится это на кухне: 5 девайсов, без которых не обойтись

Современная кухня требует не только тщательной планировки дизайна и цветовой гаммы, но и функциональности и инновационных девайсов.

Именно технологические новинки упростят вам обыденность и сделают использование кухни простым и приятным. Что обязательно стоит купить, делимся дальше.

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Что обязательно нужно на кухне

Функциональная LED-подсветка

Рабочая зона нуждается в достаточном количестве света, чтобы всегда было удобно готовить любимые блюда или проводить вечера с родными. Выбирать следует альтернативы с сенсорным выключателем. Эту возможность вы точно оцените, но включить дополнительный свет можно с помощью взмаха мокрой или грязной руки, не касаясь сенсора.



Подсветка с сенсорным выключателем / Фото Pexels

Измельчитель мусора

Заменить стандартный сифон можно функциональным и практичным измельчителем. Он тщательно перемалывает все органические отходы, предотвращая попадание останков в трубы.

Коврики-подкладки для ящиков

Все ящики на кухне, в которых вы планируете хранить посуду, рекомендуем устилать специальными резиновыми ковриками. Они помогут прочно зафиксировать посуду и избежать шаркания во время движения.

Функциональный кран



Выбирайте удобный кран / Фото Pexels

Рекомендуем обращать внимание не только на классические статические модели и подумать о кране с выдвижным изливом. Особенно это решение будет удачным для тех, кто приобрел мойку большого размера. Он пригодится при очистке продуктов или раковины.

Фильтры обратного осмоса

Важно позаботиться и о чистоте воды, которая будет течь из крана, еще на этапе ремонта. Снабдить себя чистой и питьевой водой можно с помощью фильтров обратного осмоса. Правда, следует учитывать, что для их работы может потребоваться розетка.