"Простая элегантность": этот современный дом необычной формы удивил всех

Этот дом в Нью-Джерси выглядит так, будто его приплюснули. Но на самом деле это современное произведение искусства, которое понравится не всем.

"Современный шедевр" расположен в небольшом городке Гоупвелл с населением около 1900 человек. Он появился на рынке недавно за 995 тысяч долларов.

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Дом нетипичной формы в безлюдном месте

Это жилье с четырьмя спальнями предлагает один этаж стильного жилого пространства. Нынешние владельцы хорошо поработали над обновлением дома, потому он в идеальном состоянии. Несмотря на ремонт, в помещении сохранилась атмосфера стиля середины 20 века.

Интерьер гостиной с панорамными окнами / Фото Realtor

Кроме спален, в доме есть кухня, гостиная и ванная, а также крытый дворик снаружи с уютной зоной отдыха. Это создает отличный контраст между современным дизайном внутри и природной средой.



Крытый дворик для отдыха / Фото Realtor

"Спальны такие уютные и просторные. Это очень удобный дом для повседневной жизни, но он также может стать отличным местом отдыха на выходные. Я думаю, что следующий покупатель действительно оценит дизайн", – считает агент по листингу.

На самом деле, этот дом понравится всем, кто хочет убежать от городской жизни. Ведь главным преимуществом жилья является его расположение – полностью уединенное безлюдное место, окруженное только природой.



Дом на лужайке среди леса / Фото Realtor

К собственности принадлежит также отдельное здание для гостей, вмещающее спальню и миникухню, а также большой амбар, навес для трех авто и бассейн под открытым небом.