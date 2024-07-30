Вы будете удивлены: 5 дизайнерских решений, в которые лучше не инвестировать
Источник:Homes & Gardens
Стремясь создать комфортный и уютный дом, мы часто стараемся многое добавить. Это касается как мебели, так и декора. Дизайнеры говорят, что такое решение может быть далеким от истины.
Эксперты убеждают, что обычно лучше наоборот что-то "отнять". Они назвали 5 дизайнерских решений, от которых стоит отказаться в дизайне или же вообще не использовать, если этого у вас нет.
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Много встроенной мебели
Встроенные шкафы и стеллажи – это практическое дополнение к вашему интерьеру, и отнюдь не эстетическое. Дизайнер Аман Тан из Онтарио советует действовать умеренно. Если вы ставите встроенный шкаф с одной стороны стены, то для другой – выберите минимальную мебель.
Особенно это касается гостиных. Много встроенных полок, как на фото выше, просто разрушают вид большой просторной комнаты.
А вообще обращайте внимание на размер и планировку вашей гостиной, прежде чем инвестировать во встроенную мебель. Если она крошечная, то лозунга "чем меньше, то лучше" нужно обязательно придерживаться.
Темно-синяя кухня
Кухня – одно из самых сложных помещений для оформления, потому что даже незначительные дизайнерские детали могут сделать интерьер устаревшим. Одним из таких, по мнению дизайнеров, является темно-синий цвет.
По наблюдениям специалистов, именно синий цвет очень быстро надоедает на кухне. Сейчас его почти полностью вытеснил темно-зеленый оттенок.
Официальная гостиная
Когда-то официальная гостиная считалась обязательной комнатой в домах, потому что там принимали гостей. Но в последнее время обустройство такой комнаты отошло на второй план.
Дизайнеры говорят, что людям просто надоел этот официальный тон в гостевой комнате. Во многих домах они просто пылятся большую часть года. А когда хозяева берутся за ремонт в новостройках, то они выбирают открытое пространство, то есть кухню-гостиную.
Два кухонных острова
Двойной кухонный остров многие считают "дополнением высокого класса". Эксперты же говорят иначе: этому дубликату не место на большинстве кухонь. Так, еще один остров создает дополнительное рабочее место, но в то же время делает помещение громоздким.
"Двойные острова могут показаться вершиной кухонной роскоши, но они быстро превратят ваше место для приготовления пищи в кулинарную полосу препятствий! Вместо того, чтобы добавить изысканности, они лишь загромождают пространство", – убеждают дизайнеры.
Встроенные светильники
Эксперты называют встроенные светильники "строительными". По мнению специалистов, они "бесхарактерные и скучные".
"Выберите варианты дизайнерского освещения, такие как настольные и торшеры, люстры и настенные бра с регулировкой яркости теплых тонов", – подсказывают дизайнеры.
Если вы сторонники изысканного дизайна, то встроенные светильники точно не для вас.