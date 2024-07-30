Вы будете удивлены: 5 дизайнерских решений, в которые лучше не инвестировать

Стремясь создать комфортный и уютный дом, мы часто стараемся многое добавить. Это касается как мебели, так и декора. Дизайнеры говорят, что такое решение может быть далеким от истины.

Эксперты убеждают, что обычно лучше наоборот что-то "отнять". Они назвали 5 дизайнерских решений, от которых стоит отказаться в дизайне или же вообще не использовать, если этого у вас нет.

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Много встроенной мебели

Гостиная со встроенными книжными полками с обеих сторон / Фото Future

Встроенные шкафы и стеллажи – это практическое дополнение к вашему интерьеру, и отнюдь не эстетическое. Дизайнер Аман Тан из Онтарио советует действовать умеренно. Если вы ставите встроенный шкаф с одной стороны стены, то для другой – выберите минимальную мебель.

Особенно это касается гостиных. Много встроенных полок, как на фото выше, просто разрушают вид большой просторной комнаты.

А вообще обращайте внимание на размер и планировку вашей гостиной, прежде чем инвестировать во встроенную мебель. Если она крошечная, то лозунга "чем меньше, то лучше" нужно обязательно придерживаться.

Темно-синяя кухня

Синяя кухня с центральным островом / Фото Paul Massey

Кухня – одно из самых сложных помещений для оформления, потому что даже незначительные дизайнерские детали могут сделать интерьер устаревшим. Одним из таких, по мнению дизайнеров, является темно-синий цвет.

По наблюдениям специалистов, именно синий цвет очень быстро надоедает на кухне. Сейчас его почти полностью вытеснил темно-зеленый оттенок.

Официальная гостиная

Формальная гостиная в зеленых и белых тонах / Фото Stoffer Photography Interiors

Когда-то официальная гостиная считалась обязательной комнатой в домах, потому что там принимали гостей. Но в последнее время обустройство такой комнаты отошло на второй план.

Дизайнеры говорят, что людям просто надоел этот официальный тон в гостевой комнате. Во многих домах они просто пылятся большую часть года. А когда хозяева берутся за ремонт в новостройках, то они выбирают открытое пространство, то есть кухню-гостиную.

Два кухонных острова

Белая кухня с двумя островами / Фото Scott Amundson

Двойной кухонный остров многие считают "дополнением высокого класса". Эксперты же говорят иначе: этому дубликату не место на большинстве кухонь. Так, еще один остров создает дополнительное рабочее место, но в то же время делает помещение громоздким.

"Двойные острова могут показаться вершиной кухонной роскоши, но они быстро превратят ваше место для приготовления пищи в кулинарную полосу препятствий! Вместо того, чтобы добавить изысканности, они лишь загромождают пространство", – убеждают дизайнеры.

Встроенные светильники

Встроенный свет в разных комнатах / Фото EGLO

Эксперты называют встроенные светильники "строительными". По мнению специалистов, они "бесхарактерные и скучные".

"Выберите варианты дизайнерского освещения, такие как настольные и торшеры, люстры и настенные бра с регулировкой яркости теплых тонов", – подсказывают дизайнеры.

Если вы сторонники изысканного дизайна, то встроенные светильники точно не для вас.