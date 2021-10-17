В Нидерландах построили небоскреб с 10 000 растениями на балконах: назначение здания

Итальянский архитектор Стефано Боери завершил проект небоскреба засаженного растениями. Жилье в Эйндховене получило название Trudo Vertical Forest.

Высота многоэтажного дома составляет 70 метров. Все этажи имеют ступенчатые выступающие балконы, с которых собственно и растут деревья.

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Это первый "вертикальный лес" Стефано Боери Арчитетти в Нидерландах. В отличие от более ранних вертикальных лесов, включая Bosco Verticale, в которых преобладали роскошные апартаменты, в 18-этажном Trudo Vertical Forest будет 125 доступных социальных квартир.

Это первый "вертикальный лес" Стефано Боери Арчитетти в Нидерландах / Фото Dezeen

Это социальное жилье в Эйндховене, созданное в виде вертикального леса, позволяет решать проблему климатических изменений и одновременно жилищный вопрос, – комментируют авторы конструкции.

Высота многоэтажного дома составляет 70 метров / Фото Dezeen

Размеры горизонтальных бетонных полос и ступенчатых балконов разные, в общем на них растет 10 135 растений. По прогнозам экологов, благодаря им ежегодно будет поглощаться более 50 тонн CO2 и выделяться более 13 тонн кислорода. Для большей энергоэффективности проекта, на крышах соседних домов установили солнечные батареи. А для решения проблемы орошения насаждений, создали систему по сбору дождевой воды из резервуаров.

Использование строительных технологий последнего поколения, рационализация определенных технических решений для фасадов и общая оптимизация ресурсов, связанных с проектом и строительством здания, позволили достичь цели – реализовать Вертикальный лес, предназначенный для проживания жителей с низким уровнем дохода и молодых пар, – добавляют авторы.

Все квартиры имеют выход на собственный балкон. / Фото Dezeen

Благодаря высоте потолков 3,5 метра, каждая из квартир площадью 50 квадратных метров дает возможность реконфигурировать пространство. Кроме этого, все помещения имеют выход на собственный балкон.