В Нью-Йорке продают необычный таунхаус за миллионы долларов: что в нем особенного

В Нью-Йорке выставили на продажу самый узкий таунхаус в городе. За необычный объект владелец хочет получить 5 миллионов долларов (134,4 миллиона гривен).

Здание имеет также богатую историю, ведь там проживали знаменитости. Кто именно – читайте дальше.

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Что известно о доме

Необычный таунхаус был построен в 1873 году. Он расположен на Бедфорд-стрит в элитном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Это самое узкое жилое здание в Нью-Йорке – его ширина составляет менее 3 метров. Ранее в необычном доме жили поэтесса Эдна-Сент-Винсент Милле, которая получила Пулитцеровскую премию в 1923 году, а также мультипликатор Уильям Стей, который придумал знаменитого Шрека.

Нынешний владелец приобрел таунхаус в 2013 году за 3,25 миллиона долларов.

Таунхаус был построен в 1873 году / Фото Richard Caplan, Mansion Global

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Что есть в таунхаусе

В трехэтажном объекте недвижимости есть 3 спальни и 3 ванные комнаты. Интерьер выполнен в современном стиле с использованием светлых оттенков, что визуально увеличивает пространство помещений. Также есть элементы из дерева.

Владелец надеется продать объект за 5 миллионов долларов / Фото Richard Caplan, Mansion Global

Ширина таунхауса – всего три метра / Фото Richard Caplan, Mansion Global