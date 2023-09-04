Новый дом в ретростиле: продают роскошное жилье, которое построили совсем недавно

На побережье Джерси-Шор продают дом, от которого перехватывает дыхание. Это совершенно новое жилье, построенное несколько недель назад.

Пляжный дом с шестью спальнями в городе Авалон был вдохновлен современным дизайном середины 20 века. Его оценили в 11,885 млн долларов.

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Элегантность и роскошь в каждом уголке

Дом действительно особенный для Авалона, ведь большинство помещений там несколько традиционны. Недвижимость представляет собой смесь модерна середины века, атмосферу австралийского побережья и ретро Палм-Спрингс.

Интерьер жилья площадью 560 квадратных метров наполнен индивидуальными деталями, в том числе гладкие бетонные полы, роскошные шкафы и бесшовные стеклянные душевые кабины.

Привлекает внимание уголок для чтения на нижнем этаже и бассейн в курортном стиле.

Светлый интерьер в нейтральных тонах / Фото Realtor

Все восемь ванных комнат уложены плиткой от пола до потолка. В кухне обустроен кафе-баром и минипекарня.

Расположение дома очень удачное: в самом центре пляжного сообщества Авалон и в нескольких минутах ходьбы от магазинов и ресторанов. Через панорамные окна можно любоваться видами на океан.

Новый дом, который построили несколько недель назад / Фото Realtor