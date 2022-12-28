Сколько стоит аренда жилья в Карпатах: новогодне-рождественские тарифы

Карпаты давно стали любимой локацией для празднования Нового года и рождественского отдыха. Однако полномасштабная война, сложная экономическая ситуация и проблемы с энергоснабжением внесли свои коррективы.

В предыдущие годы украинцы начинали поиск жилья для посуточной аренды с конца ноября – начала декабря. Учитывая подогретый спрос, арендодатели и отельеры традиционно повышали ценник. Однако сейчас все поменялось.

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Цены на посуточную аренду в Карпатах действительно растут. Но теперь не из-за большого количества желающих провести здесь зимние каникулы, а для того, чтобы покрыть стоимость горючего, на котором работают генераторы. Да и сами украинцы не спешат тратить солидные суммы на многодневный отдых.

Как рассказали эксперты с портала Karpaty.info сами владельцы не хотят рисковать, приглашая отдыхающих. Не все дома оборудованы генераторами или автономным интернетом, а варианты, которые предлагают максимум удобств, заняты не столько туристами, сколько переселенцами.

К тому же из-за нерентабельности владельцы усадеб консервируют дома на зиму. Поэтому предложение жилья в Карпатах в этом году особенно низкое.

Совокупность этих факторов влияет и на цены. За сколько сегодня предлагают жилье на популярных среди туристов курортах и прикарпатских городках – дальше.

Буковель

В этом году в Буковеле заработал только один подъемник. Незначительно и количество лыжников – преимущественно сюда приезжают на кратковременный отдых женщины с детьми. Средняя цена аренды гостиничных номеров осталась на прошлогоднем уровне – 5 тысяч гривен в сутки. Самый дорогой двухместный номер на курорте обойдется в 14 тысяч гривен.



Аренда жилья в Буковеле обойдется в 5 тысяч гривен за ночь / Фото Unsplash

Арендовать частное жилье можно в среднем за 1 500 гривен. При этом в Яремче, Ворохте, Полянице туристические шале подорожали на 20 – 30%. С человека за сутки придется заплатить:

в Полянице – 2 800 гривен. Самый дешевый дом стоит 950 гривен. Самые дорогие варианты предлагают за 6 тысяч гривен. Важно, что на новогоднюю ночь забронировано 95% предложений, на Рождество – 70% домов;

– 2 800 гривен. Самый дешевый дом стоит 950 гривен. Самые дорогие варианты предлагают за 6 тысяч гривен. Важно, что на новогоднюю ночь забронировано 95% предложений, на Рождество – 70% домов; в Микуличине, где на новогодне-рождественский период забронировано 98% предложений, средняя цена коттеджа составляет 3 тысячи гривен в сутки;

где на новогодне-рождественский период забронировано 98% предложений, средняя цена коттеджа составляет 3 тысячи гривен в сутки; в Яблунице для аренды предлагают автономные гостиничные номера на четырех за 3 015 гривен. Однако средняя цена в поселке остается на уровне 2 500 гривен. Интересно, что сутки в самом дорогом шале на двоих взрослых обойдется в 18 тысяч гривен;

для аренды предлагают автономные гостиничные номера на четырех за 3 015 гривен. Однако средняя цена в поселке остается на уровне 2 500 гривен. Интересно, что сутки в самом дорогом шале на двоих взрослых обойдется в 18 тысяч гривен; в Татарове предлагают как максимально доступные домики за 800 гривен, так и премиум-варианты с несколькими кроватями за 19 тысяч гривен. В среднем за ночь в праздничный период просят 3 тысячи гривен.

Драгобрат

Самый высокогорный курорт Украины также открыл сезон катания на лыжах. В случае отключения энергии отели и подъемники будут работать от генераторов. Однако риск остаться без света высоко в горах пугает туристов. Так, согласно данным сайта Booking, на 28 декабря здесь забронировано только 85% жилья. В прошлые годы 90% гостиничных номеров и домов сдавали в аренду еще в первых числах месяца.



В преддверии Нового года Драгобрат предлагает несколько интересных вариантов для аренды / Фото Unsplash

В сравнении с Буковелем цены здесь остаются доступными. За номер для двоих взрослых с завтраком и ужином просят 3 800 гривен в сутки. На рождественский период можно успеть забронировать номер за 1 900 гривен.

В приближенной к курорту Лазещине усадьбы обойдутся в среднем в 1 500 гривен. На Новый год есть несколько свободных помещений. Более десяти домов осталось на Рождество.

Славское

Курорт в Сколевском районе со смотровыми подъемниками предлагает более низкие цены на жилье. На Новый год зарезервировано 96% помещений. Однако это почти не отразилось на прайсе.

Двухместный номер по новогоднему тарифу стоит в среднем 1 600 гривен. Самым дорогим предложением является частное шале, сутки в котором обойдутся в 10 560 гривен.

Значительно более широкий ассортимент жилья предлагают на рождественские каникулы. Всего здесь более 60 предложений. Среди них усадьбы, гостиницы, коттеджи и базы отдыха с разным уровнем комфорта. Цены в этот период варьируются от 1 500 – 7 500 гривен.

Мигове

Горнолыжно-туристический курорт в районе Черновицкой области предлагает гостям 4 спуска разной сложности, а также трассу для сноуборда. Свободных мест для встречи Нового года практически не осталось. Оставшиеся на поисковиках единичные номера стоят в среднем 2 500 гривен.



Сколько стоит аренда жилья на Новый год и Рождество на Буковине / Фото горнолыжно-туристический комплекс "Мигово"

Для тех, кто все же намерен попасть на курорт этой зимой, стоит присмотреться к рождественским датам. К настоящему времени еще остались люксы с видом на горы за 7 тысяч гривен и аутентичные шале от 10 тысяч гривен.