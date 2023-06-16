Темно-синий больше не популярен: его оттенок его заменит в дизайне интерьера

Спокойный темно-синий, используемый в декоре на протяжении веков, всегда был популярен. И сейчас этот цвет разлюбили.

Хотя украшение синим цветом все еще в моде, такие идеи комнат, вероятнее всего, потеряют популярность. По результатам опроса 2022 года интерес к темно-синему резко упал на 43%.

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Какой оттенок синего становится популярным

На самом деле, темно-синий никогда не исчезнет – он останется основным цветом в дизайне интерьера во многих интерьерах. Однако появятся новые свежие цвета.

Что советуют выбирать дизайнеры? К примеру, лазурно-голубой. Многие ценители дизайна обожают цвет островного моря и горных озер.

Насыщенный темно-синий уже давно является основным в интерьерах, а темные чернильные тона создают ощущение роскоши и уюта. Однако мы наблюдаем возрождение лазурно-голубого,

– говорит ведущая дизайнер Кэролайн Астон.

Акцентная стена лазурно-голубого оттенка / Фото Talbot Photography

Это цвет, извещающий о летних днях и рисующий в воображении яркие горизонты. Действительно универсальный тон, которым можно "нагреть" комнату, добавив золотые акценты. Это также идеальный фон для элементов декора.

"Мне нравится соблюдать правила 60-30-10. Такие цвета, как лазурно-голубой, следует использовать только как 30% или 10% в комнате, а не 60%", – советует психолог по цветистике Таш Брэдли

Если вы хотите сделать лазурно-голубой оттенок доминантным, то можете воплотить эту идею в ванной комнате или прачечной. Также это может быть спальня.

Идея для спальни / Фото Barlow & Barlow