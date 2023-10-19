Все соглашаются, что комфорт – это главное, когда вы планируете обустройство обеденного уголка. Однако это также возможность проявления творчества с помощью цветов, узоров и украшения. Вот пять идей от ведущих дизайнеров, которые они воплотили для своих клиентов.

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Подумайте о мебели с интересными кривыми

Изогнутые линии мебели добавляют изюм / Фото Caz Myers Design

Обеденный уголок – это также место для искусства

Прекрасное место для обеда с картинами и дизайнерскими сиденьями / Фото Sarah Vanrenen

Добавьте интерес с помощью природных обоев

Уникальные обои с реалистичными рисунками гор / Фото Cat Dal Interiors

Зонируйте уголок используя коврик

Отдельный ковер – один из способов зонирования гостиной и обеденного уголка / Фото Future

Добавьте нотку официальности с помощью симметрии

Шесть одинаковых картин и идентичный декор с обеих сторон на тумбе / Фото Charlotte Crosland Interiors