Все соглашаются, что комфорт – это главное, когда вы планируете обустройство обеденного уголка. Однако это также возможность проявления творчества с помощью цветов, узоров и украшения. Вот пять идей от ведущих дизайнеров, которые они воплотили для своих клиентов.
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Подумайте о мебели с интересными кривыми
Изогнутые линии мебели добавляют изюм / Фото Caz Myers Design
Обеденный уголок – это также место для искусства
Прекрасное место для обеда с картинами и дизайнерскими сиденьями / Фото Sarah Vanrenen
Добавьте интерес с помощью природных обоев
Уникальные обои с реалистичными рисунками гор / Фото Cat Dal Interiors
Зонируйте уголок используя коврик
Отдельный ковер – один из способов зонирования гостиной и обеденного уголка / Фото Future
Добавьте нотку официальности с помощью симметрии
Шесть одинаковых картин и идентичный декор с обеих сторон на тумбе / Фото Charlotte Crosland Interiors