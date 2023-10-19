Как обустроить обеденный уголок на кухне или в гостиной: 5 дизайнерских идей
Источник:Homes & Gardens
Создание удобного обеденного уголка, когда пространство "для маневра" ограничено, может оказаться сложной задачей. Цель состоит в том, чтобы обустроить его уютным и с акцентом на обособленность от кухни или гостиной.
Все соглашаются, что комфорт – это главное, когда вы планируете обустройство обеденного уголка. Однако это также возможность проявления творчества с помощью цветов, узоров и украшения. Вот пять идей от ведущих дизайнеров, которые они воплотили для своих клиентов.
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