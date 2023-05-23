Эти обои сводят с ума: на рынке появился дом, "ослепляющий красотой"

Дом со странными обоями снова вернулся на рынок после продаж в 2021 году. Последний владелец добавил еще больше блестящих штрихов.

Жилье, интерьер которого "ослепляет", продают за 769 тысяч долларов США. Дом имеет площадь 214 квадратных метров.

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Странные обои почти повсюду

К нынешнему владельцу дом резвился. Его имела в собственности одна женщина на протяжении около 20 лет, но была там всего восемь раз.

Продавец потратил около 100 тысяч долларов для того, чтобы обновить квартиру. Он поставил новый пол, обил мебель и модернизировал многое. Дом действительно в хорошем состоянии, просто кое-что нужно доработать.

Дом вмещает две спальни и две ванные комнаты. Кухня все еще располагает атмосферой 1979 года, но с новыми обоями, новой раковиной и встроенным освещением вместо люминесцентных ламп.

Интерьер "ослепляет красотой" / Фото Realtor

Нынешний владелец решил изменить определенные цвета в доме спокойнее и сделать его функциональным. Он не хотел его портить радикальными переменами. Владелец пытался делать все, чтобы жилье выглядело красивым и все было сделано по вкусу.

Интерьер в доме действительно очень специфичен. Здесь всюду есть обои с массивными узорами от потолка до пола. Также здесь есть стеклянный камин, зеркальная барная стойка и специальная стена с голубым зеркалом.

Это жилье можно назвать "домом мечты артиста", но точно не обычного человека. Здесь есть два бассейна, теннисные корты, клуб и тренажерный зал.