Архитектурное чудо: в Калифорнии впервые продают дом на вращающемся горе

Трудно понять, из какой комнаты в этом доме можно рассмотреть лучший вид. Но ходить из одного помещения в другое вам не нужно. Дом сам вращается на 360 градусов.

Архитектурное чудо находится в Ла-Месе, Калифорния. "Он вращается на 360 градусов как против часовой стрелки, так и по часовой стрелке, и сантехника и электричество вращаются вместе", – рассказывает агент по листингу Мелвин Селфани.

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Вращающийся дом впервые на рынке

По цене 5,3 миллиона долларов здание впервые выходит на рынок. На нижнем уровне есть гараж и гостиная. Второй этаж занимает примерно 473 квадратных метров, учитывая примерно 130 квадратных метров вращающейся террасы.

В общем, в доме есть четыре спальни и три ванные комнаты, все несколько ретро. "Стены – светло-розовые. Это как-то современно, но с атмосферой 1980-х, – говорит Селфани.

Интерьер с ноткой стиля 80-х годов / Фото Nav Productions

Дом может полностью вращаться за 33 минуты при настройке самого быстрого режима. Также это может занять до 24 часов при самой низкой скорости с помощью. Остановить вращение можно никогда.

Владельцы Эл и Джанет Джонстон завершили здание в 2004 году, выполнив большую часть работы самостоятельно. Инновационный дизайн в течение длительного времени привлекал много внимания. На телеканале HGTV дом показали в эпизоде "Странный дом".

Дом построен таким образом, чтобы противостоять пожарам и землетрясениям. Он имеет 43 солнечных батарей, лифт и технологию умного дома.

Зона отдыха на улице / Фото Nav Productions