В Филадельфии построили отель шириной 8 метров: взгляните на фото

Американская архитектура студия Interface Studio Architects спроектировала очень узкий отель в Филадельфии. Signal House имеет до 26 футов ширины, то есть всего лишь 8 метров.

Это многоуровневое здание, которое снаружи обшито эффектным черным металлом. Внутри его спланировали так, чтобы пространство казалось визуально шире, а еще позаботились о значительном потоке естественного света.

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Узкий отель сразу привлекает внимание

Отель площадь 325 квадратных метров, а высоту – 21 метр. Он предназначен для временного поселения одиноких людей, пар или маленьких семей, ведь занимает участок, на котором обычно размещают односемейный домик.

Внешние стены покрыты черным гофрированным металлом и фиброцементом. Террасы и входные зоны имеют бирюзовую окраску,

– рассказали в студии.

В отеле есть три квартиры с общей лестничной площадкой. Каждое жилье имеет два этажа, соединенных между собой внутренней лестницей. Пол внутри здания сделали из виниловой плитки, а стены покрасили в белый цвет.

Отель шириной 8 метров в Филадельфии / Фото Dezeen

Апартаменты на первом этаже имеют общую площадь 65 квадратных метров. Они вмещают две спальни, две ванные комнаты и мезонин (дополнительную надстройку). Средние – площадью 51 квадратный метр – имеют одну спальню, одну ванную комнату, общую зону и мезонин.

Верхние апартаменты имеют площадь 67 квадратных метров. Там обустроили две спальни, две ванные комнаты, общую зону, кабинет и балкон с панорамой на город.