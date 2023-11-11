Помогает ли воздухоочиститель избавиться от пыли в комнате: ответ экспертов

Многие люди используют воздухоочиститель в своих спальнях. Но действительно ли он помогает избавиться от пыли – эксперты ответили на этот вопрос.

Полностью избавиться от пыли практически невозможно. В конце концов, пыль является побочным продуктом жизни и дыхания в любой внутренней среде. Тем не менее, существует много очистителей, которые должны "освобождать" воздух от пыли. Выполняют ли они такую функцию – читайте дальше.

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Помогают воздухоочистители избавиться от пыли

Эксперты считают, что инвестиции в лучшие воздухоочистители могут помочь избавиться от пыли или по крайней мере значительно уменьшат ее содержание в воздухе.

Воздухоочистители работают с помощью серии фильтров, которые улавливают дольки в воздухе, такие как пыль, пыльца и шерсть домашних животных. Сначала устройство втягивает воздух, а затем испускает очищенный,

– объясняет эксперт по уборке в Mold Busters Джон Уорд.



Воздухоочиститель также ставят в гостиной / Фото Prom.ua

Это не очень отличается от принципа работы качественных осушителей, которые вовлекают влажный воздух, а выпускают сухой.

Следует понять, что очиститель работает только с накапливающейся в воздухе пылью. К той пыли, которая лежит на поверхностях, она не имеет никакого отношения. Поэтому важно регулярно очищать поверхности, такие как пол, мебель и менять постельное белье, чтобы пыль не успевала оседать.