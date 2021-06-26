Скандальную одесскую колонию не смогли продать за 223 миллиона гривен: что произошло

Южную исправительную колонию №51, которую не смогли восстановить после мятежа заключенных и пожара в 2019 году, выставили на продажу в мае. За более чем 70 зданий, расположенных в 3 километрах от Черного моря, хотели получить 223 миллионов гривен.

Однако покупателя на таких условиях не нашлось. Почему не удалось продать скандальную колонию, пояснил директор Одесского территориального отделения Фонда госимущества Александр Славский.

Важно Квартира в кредит от банка или в рассрочку от застройщика: что лучше и выгоднее

Что случилось

Почему колония не продалась? Краткий ответ: потому что никто не пошел на аукцион. И Prozorro.Продажи автоматически перенесло аукцион по сниженной цене – такой механизм заложен системой,

– отметил Славский.

По его словам, неизвестно, почему никто не подался на аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51, ведь об этом были проинформированы ИТ-компании, крупнейшие отельеры и предприниматели на туристическом рынке Украины, а также девелоперы.

Колония расположена в Одессе на улице Люстдорфская дорога, 9 – в 5 километрах от центра города, в 2,5 километрах от железнодорожного вокзала и в 3 километрах от моря. Учреждение состоит из 73 объектов.

Колонию не смогли восстановить после бунта осужденных / Фото Prozorro.Продажи

Интересно В Украине взялись за устаревшее жилье: что хотят изменить

Что дальше

Лот планируют вновь выставить по той же цене – 223 250 425,11 гривны. По словам Славского, это произойдет уже в ближайшие дни.

Как выглядит скандальная исправительная колония в Одессе / Фото Prozorro.Продажи:

Что произошло в одесской колонии

Бунт в одесской колонии произошел 27 мая 2019 года: около 200 заключенных напали на работников учреждения. 13 из них получили ранения.

Заключенные подожгли автомобиль и дежурную часть. После чего огонь распространился на большую территорию учреждения.

30 мая 2019 года колонию законсервировали, а осужденных перевели в другие учреждения.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, причиной мятежа стали обыски у осужденных. Сами же заключенные заявили, что к инциденту привели избиения и плохие условия содержания в учреждении.