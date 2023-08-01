Дом-гигант: как выглядит усадьба с 50 комнатами

Один из самых больших домов в Лексингтоне, Кентукки, появился на рынке недвижимости. Это гигант площадью более 2200 квадратных метров, стоимость которого составляет 14,5 миллионов долларов.

"Когда я впервые зашел туда, то был поражен. Единственное слово, пришедшее на ум, было "идеально". Все в этом доме имеет музейное качество и совершенно идеальное… Ничего подобного не видел", – вспоминает агент по листингу Дуглас Шуерман.

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Дом является одним из самых больших, если не самым большим, в штате

"Мы думаем, что это, несомненно, самый большой дом в Лексингтоне, и мы считаем, что даже самый большой в штате Кентукки", – говорит Шуерман.

Несмотря на то, что усадьбу построили в старинном стиле, она не является древней. Дом датируется только 2001 годом.

Жилье создали по образцу английских усадеб, строившихся еще в 1600-х и 1700-х годах. Есть предположение, что этот первоначальный владелец путешествовал по миру, разглядывая разные английские усадьбы. Затем он объединил свои идеи и придумал этот сказочный дом.

С тех пор как первый владелец построил гигант на 50 комнат, прошло 22 года. Это место было домом для еще двух владельцев.

Роскошный интерьер в белых и коричневых оттенках / Фото Jeff Walker Photos

Главная спальня расположена на первом этаже, на втором – еще пять, четыре из которых имеют большие балконы. Еще две спальни расположены на третьем этаже.

"Кроме того, на втором этаже у вас есть отдельное помещение площадью примерно 200 квадратных метров, в котором есть две большие спальни, полностью оборудованная ванная комната, гостиная, кухня, прачечная и столовая", – рассказывает агент.

Дом расположен на более чем 10 акрах, изобилующих ландшафтными садами с бассейном и спортивными площадками. Это очень живописное и уединенное место на закрытой частной аллее.