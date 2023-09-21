Окна без штор: эти дизайнерские советы помогут вам создать более минималистский образ
Источник:Homes & Gardens
С точки зрения тенденций дизайна интерьера, шторы редко считаются самым интересным или самым современным подходом к декорированию окон. В минималистских схемах их не советуют использовать и подавно.
Шторы часто придают комнате слишком много визуального объема, они могут поглощать свет, а в неправильном месте просто выглядят "тяжелыми". К счастью есть много элегантных и минималистских альтернатив – дизайнеры рассказывают.
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Оконницы
Традиционные деревянные ставни сейчас переживают ренессанс. Они снова привлекают многих людей, которые делают ремонт в винтажном или деревенском стилях. Вы сами можете контролировать проникновение света в дом, открывая и закрывая ставни, когда угодно.
"Мне нравятся деревянные ставни, поскольку они добавляют тепло вместе с материальностью. Это просто зависит от эстетических пожеланий клиента. Если вы ищете архитектурный стиль, то выбирайте ставни, но если вы хотите создать мягкую атмосферу, я предлагаю римские шторы", – говорит дизайнер Сара Стори.
Занавес, как в кафе
Создайте на кухне интерьер в стиле кафе, прикрыв часть окна занавесом. Таким образом в комнату будет проникать много природного света, но и приватность вы сохраните. Такой вариант доступен по цене и будет выглядеть изысканно.
Матовое или узорное окно налегке
Если вы вообще не хотите что-нибудь вешать на окна, но приватность для вас ценна – обратите внимание на матовое стекло или стекло с узорами. Это особенно эффективный подход для окон в ванной, где шторы не являются практичным вариантом.