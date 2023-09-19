Вокруг только природа: особняк на частном острове ищет нового владельца

Разветвленный остров в Фалмуте, штат Мэн, продают вместе с двумя домами. Это максимально уединенное место, где совсем нет людей.

Особняк площадью более 1000 квадратных метров расположен на одном конце острова Клэпборд. Другое здание расположено на другом конце с природоохранной землей, прилегающей к двум участкам.

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Собственный остров с жильем

Дом на острове расположен на площади 22 гектара. До материка можно добраться только на лодке, но это занимает всего 10 минут.

Главный особняк / Фото Realtor

Конфиденциальность здесь просто на самом высоком уровне. На острове есть только три участка, один из которых является заповедником примерно от 14 до 15 акров. Мне нравится, что недвижимость уединена, но с острова виден материк,

– говорит агентка по листингу Кристина Кини.

Главное имение вмещает 13 спален, некоторые имеют выход на открытую террасу. Также есть гостиная, кухня, столовая, ванные комнаты. Второй дом является гостевым коттеджем с тремя спальнями. Также в собственности принадлежит сарай, эллинг для лодок и игровой домик.

В интерьере использовали много дерева / Фото Realtor

Недвижимость сезонная, то есть она не слишком хорошо отапливается. По словам агента, жить там можно с апреля по ноябрь.