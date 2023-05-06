Как отбелить тюль зеленкой: неожиданный лайфхак

Из-за постоянного контакта с пылью белый тюль со временем начинает получать новые более темные оттенки, которые не всегда подходят ему и дизайну комнаты.

Обычный порошок эффективно удаляет загрязнение, но вернуть цвет не в силах. Однако помочь вам может зеленка. Больше про интересный лайфхак рассказывает 24 канала.

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Как отбелить тюль

Легкая и воздушная ткань тюля может встречаться не только на окнах, но и в виде других деталей интерьера или одежды. К сожалению, она быстро пачкается и сложно отпирается. А вернуть первоначальный цвет после стирки удается далеко не всем.

Воспользоваться можно неожиданной зеленкой, способной вернуть сияющий белый цвет. Перед стиркой снимаем тюль и тщательно стряхиваем всю пыль. Если на ткани есть стойкие загрязнения, их следует вручную застирать мылом, а затем все изделие замочить в холодном мыльном растворе на 30 минут.



Ваши тюли будут белоснежными / Фото Pexels

После этого можно переходить к следующему этапу – отбеливанию. Вам понадобится обычная вода, марля и зеленка. В 500 миллилитров жидкости комнатной температуры добавляем 25 капель зеленки. Готовую смесь процеживаем через марлю, чтобы избавиться от остатков, которые не растворились. Следует делать все очень тщательно, ведь в худшем случае вы можете получить стойкие зеленые пятна, удалить которые будет сложно.

Процеженный раствор выливаем в 5 литров воды комнатной температуры и замачиваем в нем ткань на 5 минут. За это время тюль нужно 2 – 3 раза перевернуть. Далее полощим все в холодной воде и отправляем сушиться.