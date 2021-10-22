Пара из Канады решила переправить старый дом через залив: что из этого вышло

Кризис на рынке недвижимости стимулирует искать необычные способы завладения жильем. Так, паре из Канады пришлось "вырвать свой дом" и переправлять его через залив на другой участок.

Недавно Даниэла Пенни и Кирк Ловелл, которые являются владельцами 100-летнего дома, расположенном в городке Макайверс на острове Ньюфаундленд, узнали, что старенное здание хотят разрушить новые владельцы земельного участка, на котором он возведен. Чтобы предотвратить это, пара воспользовалась необычным способом перевозки здания.

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Переправа на лодках

Заключив соглашение с собственниками земли, Даниэла и Кирк подняли конструкцию дома, чтобы переправить его в другое место. Сначала пара рассчитывала погрузить здание на грузовик, но это могло повредить линии передач, которые встречаются на дорогах.

Самым рациональным решением стала переправа дома на моторных лодках. Эта идея не нова, в 1960-х годах канадские владельцы перевозили свои объекты на дальние расстояния.

Я хотел посмотреть, сможет ли он доплыть. Если другие делали подобное еще в 60-х, когда не было соответствующего снаряжения, то почему это не могло выйти сегодня, когда есть модернизированные технологии, – сказал Кирк.

Чтобы переправить здание, пара сконструировала стальную раму с колесами, а чтобы удержать дом на плаву, пришлось сделать платформу из 28 пластиковых бочек и утеплителя с пенополистирола. В перемещении помогали несколько лодок.

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Во время процесса возникла чрезвычайная ситуация: дом наклонился и начал тонуть. Но на помощь пришли другие лодки, которые отбуксировали его к другому берегу.

Сейчас здание находится на новом месте в Нижний бухте города Макиверс, его установку завершат после заливки фундамента.