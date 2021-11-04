Пентхаус Мэрилин Монро вернулся на рынок: особенности роскошного дома

Пентхаус в Лос-Анджелесе, где актриса жила в 1954 году, особый панорамными окнами из которых открывается невероятный вид на город. Рассказываем о других особенностях звездной недвижимости.

Кондоминиум в районе Западного Голливуда в Лос-Анджелесе вернулся на рынок за 2,49 миллиона долларов. Дом, построенный в 1930-х годах, имеет черты французского классического стиля.

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Двухэтажный пентхаус площадью 188 квадратных метров включает две спальни и две ванные комнаты.

Пентхаус Мэрилин Монро вернулся на рынок / Фото estately

Пентхаус Мерлин Монро вернулся на рынок / Фото estately

Среди особенностей, указанных в листинге, – грильято потолок, панорамные окна с видом на город и горы, изысканный лестничный пролет, деревянный пол, кухня с венецианской штукатуркой и стальными шкафами.

Этот дом является оттиском старого голливудского шарма и гламура, – добавляет агент по недвижимости, занимающийся продажей пентхауса.

Кухня с венецианской штукатуркой и стальными шкафами / Фото estately

Мэрилин Монро жила в этой квартире в 1954 году, после развода со своим вторым мужем. По словам агентов по недвижимости, эта квартира была последним местом обитания звезды в Западном Голливуде.

Изысканная столовая / Фото estately

Нынешний владелец купил квартиру в Порции де Росси, бывшей модели и актрисы. Записи показывают, что тогда стоимость недвижимости составляла менее 1 миллиона долларов. Похоже, это не первая его попытка продать звездный пентхаус. В 2018 году аналогичное объявление уже появлялось на рынке, но в мае 2019 года, владелец передумал.

Во всех комнатах – деревянный пол / Фото estately

Всего в здании расположено 40 резиденций / Фото estately

В здании насчитывается 40 резиденций. Также здесь работает круглосуточное обслуживание, швейцар, частный клуб и спа-центр.