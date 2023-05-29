Захватывающие виды за выгодную цену: 5 домов на берегу моря с многочисленными преимуществами

Неофициальное начало лета наконец-то наступило, а потому мы нашли пять идеальных домов на берегу моря по невысокой цене. Все они стоят менее одного миллиона долларов.

Одно из замечательных преимуществ большинства этих домов состоит в том, что там можно жить некоторое время. Они ведь доступны для краткосрочной аренды.

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Ягатс, Орегон

Цена: 949 тысяч долларов

Недавно отремонтированный дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами. Здесь можно любоваться видами на пляж на удивительном побережье штата Орегон.

Дом расположен на обрыве над океаном, недалеко от пляжа. В этом здании площадью 189 квадратных метров царит свежая и морская атмосфера.

Дом в Ягатсе / Фото Realtor

Каррабелл, Флорида

Цена: 750 тысяч долларов

Дом кажется причудливым приморским коттеджем на сваях. На самом деле он приличный размер с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. В стоимость входят три хозяйственных здания и крытая стоянка для автомобиля, лодки или фургона.

Причудливый домик у моря / Фото Realtor

Роданти, Северная Каролина

Цена: 999 тысяч долларов

Дом с шестью спальнями и четырьмя ванными комнатами. Жилая площадь составляет 272 квадратных метров.

Вы и ваши гости будут наслаждаться долгими прогулками по пляжу, который расположен всего в нескольких шагах от дома.



Дом на пляже в Роданте / Фото Realtor

Дофин-Айленд, Алабама

Цена: 750 тысяч долларов

Дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами расположен на песчаной косе острова Дафин-Айленд, простирающейся от пролива Миссисипи до Мексиканского залива.

Этот коттедж отличается красивым деревенским стилем снаружи и роскошным курортным дизайном внутри. Жилье полностью меблировано.

Дом на острове / Фото Realtor

Аллигатор-Пойнт, Флорида

Цена: 579 тысяч долларов

Лучшая покупка на пляже: к югу от Таллагасси в Мексиканском заливе расположен этот дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами.

С крыльца большой комнаты открывается вид. Внутри есть сводчатые потолки и плиточный пол, не требующий обслуживания.

Дом на пляже с невероятными видами / Фото Realtor