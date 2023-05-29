Захватывающие виды за выгодную цену: 5 домов на берегу моря с многочисленными преимуществами
Источник:Realtor
Неофициальное начало лета наконец-то наступило, а потому мы нашли пять идеальных домов на берегу моря по невысокой цене. Все они стоят менее одного миллиона долларов.
Одно из замечательных преимуществ большинства этих домов состоит в том, что там можно жить некоторое время. Они ведь доступны для краткосрочной аренды.
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Ягатс, Орегон
- Цена: 949 тысяч долларов
Недавно отремонтированный дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами. Здесь можно любоваться видами на пляж на удивительном побережье штата Орегон.
Дом расположен на обрыве над океаном, недалеко от пляжа. В этом здании площадью 189 квадратных метров царит свежая и морская атмосфера.
Каррабелл, Флорида
- Цена: 750 тысяч долларов
Дом кажется причудливым приморским коттеджем на сваях. На самом деле он приличный размер с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. В стоимость входят три хозяйственных здания и крытая стоянка для автомобиля, лодки или фургона.
Роданти, Северная Каролина
- Цена: 999 тысяч долларов
Дом с шестью спальнями и четырьмя ванными комнатами. Жилая площадь составляет 272 квадратных метров.
Вы и ваши гости будут наслаждаться долгими прогулками по пляжу, который расположен всего в нескольких шагах от дома.
Дом на пляже в Роданте / Фото Realtor
Дофин-Айленд, Алабама
- Цена: 750 тысяч долларов
Дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами расположен на песчаной косе острова Дафин-Айленд, простирающейся от пролива Миссисипи до Мексиканского залива.
Этот коттедж отличается красивым деревенским стилем снаружи и роскошным курортным дизайном внутри. Жилье полностью меблировано.
Аллигатор-Пойнт, Флорида
- Цена: 579 тысяч долларов
Лучшая покупка на пляже: к югу от Таллагасси в Мексиканском заливе расположен этот дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами.
С крыльца большой комнаты открывается вид. Внутри есть сводчатые потолки и плиточный пол, не требующий обслуживания.