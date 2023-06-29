Как убрать плесень в душе: действенные советы от экспертов

Душ является одной из зон, наиболее склонной к появлению плесени. Она не только портит облик вашей ванной комнаты, но и вредна для здоровья. Эксперты рассказали, как от нее можно избавиться.

Избавиться от черной плесени на стенах и плитке в душе не так легко. Опрыскать их спреем против плесени будет недостаточно. Здесь эксперты по уборке поделились своими лучшими методами по очищению душа от плесени.

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Как убрать плесень в душе

Сначала попробуйте очистить плесень двумя веществами. Скорее всего, они уже есть в вашем доме. Этот метод действенен, поэтому больше вам, может быть, ничего и не понадобится.

Смешайте смесь воды и белого уксуса в равных пропорциях. Уксус отлично уничтожает плесень, поэтому это средство можно использовать и для потолка ванной.

Оставьте раствор на заплесневевших участках примерно на 30 минут или час-два, если можете, прежде чем почистить мягкой щеткой и смыть простой водой,

– советует специалист Майкл Голубев.

После применения уксуса у вас могут остаться темные пятна. С ними борется пищевая сода. Она обеспечивает отбеливающий эффект, особенно если вы очистили плесень, как только она образовалась.

Используйте этот "нежный абразив", смешав его с достаточным количеством воды, чтобы получилась паста. Затем обильно нанесите на пятно и оставьте на несколько минут. Немного потрите и смойте водой.

К сожалению, очень старые пятна от плесени почти невозможно отмыть. Их даже нельзя отбелить.

"Если плесень есть только на поверхности, вы можете попытаться очистить ее. Если это не сработает, возможно, уже поздно спасать душевую", – говорит эксперт по уборке Пенни Николас.