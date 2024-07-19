По кроне за квадрат: почему в Швеции за копейки распродавали земельные участки

Местные власти городка Йотене в Швеции недавно распродавали участки под строительство жилья за копейки. Стоимость земли была от одной датской кроны, то есть от 6 гривен за квадрат.

Йотене расположен далеко от столицы – аж за 320 километров. Оно не является популярным для жизни среди молодежи, поэтому местные власти решили улучшить ситуацию.

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Дешевая цена, чтобы "заманить" молодежь

Распродажу первых 30 участков начали еще в мае 2024 года. Их могли приобрести и как граждане Швеции, так и иностранцы. Единственное требование – начать строительство жилья в течение двух лет после покупки. Площадь участков была разная – от 700 до 1200 метров квадратных.

Именно городской голова Йохан Монссон рассказал, что цель распродажи – привлечь в Йотене молодежь, увеличить рождаемость и замедлить старение населения.

Кроме того, такое решение может помочь с решением экономического кризиса. Ведь за последние годы в Швеции упал рынок жилья из-за высоких процентных ставок.

Результат – тысячи запросов о покупке жилья

Сначала власти планировали сотрудничать с 30 заинтересованными покупателями. Но впоследствии начала получать тысячи запросов о покупке участков. Сейчас тендерный процесс приостановили до начала августа, чтобы понять, как действовать дальше.

Сейчас власти планируют организовывать торги за землю, а не продавать участки по кроне за квадрат.

По словам мэра, обычно земельные участки в Йотене стоят около 500 тысяч датских крон (3 миллиона гривен), а строительство дома – от 3 до 4 миллионов крон (18 – 24 миллиона гривен). В то же время право собственности на жилье не отменяет визовые правила.