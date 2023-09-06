Цены на жилье в Болгарии: реально ли купить квартиру и сколько стоит "квадрат"

В начале 2022 года недвижимость в Болгарии точно была одной из самых доступных. Со временем цены немного выросли, но даже несмотря на это, украинцам удается приобрести там апартаменты.

В некоторых городах и районах цены выросли существенно. Это связано с рядом причин: - высокая инфляция, рост стоимости строительных материалов, услуг, энергоносителей, зарплат; повышение спроса со стороны местного населения и иностранцев. Также не прошел бесследно приезд около 164 тысяч украинских беженцев с начала полномасштабного вторжения.

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Покупка жилья в Болгарии: ситуация на рынке, цены за "квадрат"

В первой половине 2023 года цены оставались на более или менее одинаковом уровне. Но сейчас, к осени, рынок снова оживился. В частности, появилось множество предложений на продажу жилья.

Практика показывает, что в сентябре и октябре у нас бум продаж курортных квартир, которые после сезона снова появляются в продаже. В общем, по моему мнению, цены до конца года не будут расти, однако точно не будут снижаться,

– говорит владелица агентства зарубежной недвижимости VRC Ukraine.

Эксперт считает, что сейчас оптимальное время купить квартиру по невысокой цене. Можно найти варианты стоимостью до 80 тысяч евро, но нужно поторопиться. Их раскупают очень быстро.

Если говорить о цене за "квадрат", то, например, на Солнечном Берегу он стоит в среднем 1 000 евро, в Heceбире – 900 евро, Πомория – 750 евро, Банско – 900 евро. София остается самой дорогой – 1500 евро за квадратный метр.

Активнее всего украинцы покупают жилье в Софии, Варне, а также в курортных локациях – Золотые пески, Солнечный берег, Светлый Влас и Несебирь. Стоит отметить, что цены там достаточно высоки.

"В Варне цены на однокомнатные квартиры начинаются от 80 тысяч евро, в Софии – могут достигать и 120 тысяч евро, и даже 200 тысяч", – рассказала эксперт.