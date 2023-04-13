Квартиры бизнес-класса: на что украинцы обращают внимание при покупке жилья

Выбирая квартиру, украинцы обращают внимание на некоторые критерии. Более трети покупателей, желающих приобрести жилье бизнес-класса, прислушиваются к рекомендациям предыдущих инвесторов.

В первую очередь людей интересуют квартиры в готовых домах и квартиры с ремонтом от девелопера. Важным для окончательного решения остаются вопросы полифункциональной инфраструктуры и темпы строительных работ на площадке.

Об этом стало известно из аналитического отчета, подготовленного специалистами группы компаний DIM, передает 24 Канал. Специалисты исследовали реальный и отложенный спрос на рынке недвижимости.

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На что обращают внимание покупатели квартир бизнес-класса

Около 40% новых сделок в течение 2022 года состоялись по рекомендации предыдущих инвесторов, которым люди доверяют. Еще 30% сформировали отложенный спрос от тех, кто уже знаком с продуктом и брендом, и 30% – совсем новая аудитория,

– рассказывает концептологиня группы компаний DIM Алена Пискунова.

По наблюдениям аналитиков, приоритетом для покупателей в бизнес-сегменте для постоянного проживания являются квартиры с двумя или тремя спальнями (около 60% сделок). Эти клиенты обращают внимание и на наличие террас и панорамных окон.

Также важным фактором остается безопасность, например закрытая территория, видеонаблюдение, система контроля доступа, физическая охрана.

За городом актуальным остается запрос на экоскладовую: наличие водоема на территории и возможность организовать активный досуг, качество питьевой воды и другое.

В компании говорят, что сейчас также выросли запросы на рассрочку платежей – более 70% сделок с первым взносом от 30%. Это связано со сложной экономической ситуацией в стране. Люди не хотят финансово обременять себя и рисковать большими средствами, если темпы строительства снизятся.