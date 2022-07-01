Как получить компенсацию за разрушенное жилье: пошаговая инструкция

Россия продолжает обстреливать гражданские города ракетами, разрушая все больше жилой площади. Так, всего за несколько дней оккупанты уничтожили многоэтажку в Киеве, жилые дома в Харькове и Николаеве, 9-этажный дом в Одесской области.

Список уничтоженных зданий можно продолжать, ведь каждый день под российскими ракетами оказываются все новые и новые объекты. Так что все больше украинцев интересуется вопросом, как получить компенсацию за разрушенное жилье от государства.

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Как сообщила руководитель юридической компании ADER HABER Александра Федотова, повреждения фиксируются в несколько этапов.

1 этап – фиксация

В первую очередь ГСЧС должен зафиксировать сам факт разрушения. Обычно спасатели приезжают на место по вызову. После этого составляется соответствующий протокол.

2 этап – подача заявления об уголовном правонарушении

Владелец имущества должен подать в правоохранительные органы заявление об уголовном преступлении, а также уведомление о поврежденном имуществе. Это можно сделать несколькими способами:

средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг Дія;

с использованием мобильного приложения портала "Дія";

через ЦНАП (центр предоставления административных услуг);

через нотариуса.

Подать заявление можно независимо от места нахождения подающего его лица. Документ считается полученным сразу в день отправки. Лицо, которое предоставило соответствующее сообщение, получает информацию о регистрации такого сообщения автоматически через портал Дія. Если сообщение подано онлайн, подавать его в автономном режиме не нужно. Разницы между офлайн и онлайн сообщениями нет.

Кроме владельца соответствующее уведомление может предоставить:

заказчик строительства (об объектах, не введенных в эксплуатацию);

инвестор (об объектах, не введенных в эксплуатацию);

члены жилищно-строительных кооперативов (в случае если жилое помещение выкуплено, но на него не оформлено право собственности);

балансодержателями;

наследниками (правопреемниками) указанных лиц.

Если объект принадлежит нескольким совладельцам, то уведомление подается:

на праве общей долевой собственности (каждое лицо имеет долю в собственности):

если сообщение подается через Портал Дія – сообщение подается каждым совладельцем;

если сообщение подается через ЦНАП или нотариуса – может быть подана совместно;

на праве общей совместной собственности (обычно собственность супругов) – может быть подано одним из совладельцев.

А вот просто прописанное в квартире или доме лицо или арендатор (если он не является балансодержателем), обратиться в правоохранительные органы с соответствующим запросом – не сможет.

Третий этап – проведение оценки убытков

После оценки убытков, необходимые показания следует загрузить в Единую базу отчетов об оценке. Исполком должен создать комиссию и организовать обследование, которое проводится с привлечением профильного специалиста, и по результатам которого должен быть составлен отчет, загруженный в Реестр строительной деятельности.

В то же время, по согласованию с исполкомом, собственник может самостоятельно заказать обследование и сообщить о его результатах. Однако важно помнить, что отчет обязательно должен быть загружен в Реестр строительной деятельности.

Следует иметь в виду, что нет закона о возмещении ущерба, поэтому невозможно спрогнозировать, будет ли такой закон требовать осуществления оценки только субъектами оценки, определенными исполкомом или военной администрацией. Поэтому не лишним будет письменно обратиться в исполком или военную администрацию за предоставлением разъяснения,

– отмечает Федотова.

Она добавляет, что на территориях, где происходит активная фаза боевых действий, провести оценку повреждений невозможно. Пока чиновники обещают, что оценка повреждений в этих районах будет подаваться после окончания или отмены на соответствующей территории военного положения.

До этого времени лицу должно быть предоставлено жилье для временного проживания. Однако порядок предоставления такого жилья и очередность законодательством еще не предусмотрены.

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