Как бункеры для хранения зерна превратили в уютные дома: вы будете поражены

Когда люди видят эти бункеры, думают, что в них хранят зерно или другую продукцию. Но действительно там жилые комнаты в охотничьем стиле.

Четыре соединенных бункера для зерна фактически превратили в скрытое охотничье жилье площадью 123 квадратных метров. Недвижимость с тремя спальнями сейчас продают за 1599000 долларов.

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В бункерах для хранения зерна обустроили жилье

Металлические бункеры не всегда были жильем. Их когда-то действительно использовали для их первоначальной цели – хранение зерна. Однако владелец имел другое видение назначения.

Так что около 10 лет назад он добавил бетонную плиту, соединил бункеры друг с другом, затем добавил установил окна, провел и обустроил колодец.

Кухня в охотничьем стиле / Фото Cody Wurzer

Три из четырех переоборудованных бункеров для зерна представляют собой жилые помещения с тремя спальнями и одной ванной комнатой. Четвертый бункер – гараж.

Жилье идеально вписывается в окружающую среду. Владелец хотел, чтобы проезжающие мимо люди не думали, что это дом. И ему удалось.

С виду это просто бункеры / Фото Cody Wurzer

Нынешний владелец использовал землю вокруг дома как охотничью зону. Около 10 акров земли орошают и засаживают зерновыми и клевером.

В доме оборудованы высокотехнологичные средства безопасности. "У него есть отличная технология умного дома, где вы можете виртуально видеть, что происходит внутри и вне дома", – рассказывает агент по листингу Анна Ван Дист.

Спальня охотника / Фото Cody Wurzer