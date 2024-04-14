Почему этот роскошный дом продают всего за 10 долларов: причина вас поразит

Трехэтажный дом имеет площадь почти 1500 квадратов. Его продают за 10 долларов не просто так - есть один важный нюанс.

Поместье Old Post Hospital расположено в Форт-Миссуле, штат Монтана. Многие десятилетия это здание 1911 года работало больницей для военнослужащих и их семей во время эпидемий. Но после Второй мировой войны лечебное учреждение покинули.

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Дом продают, но не землю

Согласно договору купли-продажи, новые владельцы должны перенести дом с участка, где он стоит. Дело в том, что в стоимость входит только жилье, но не земля.

Продавцы пытаются всячески поощрить людей, даже предлагают предоставить кредит на переезд в размере 100 тысяч долларов. Он предназначен для помочь покупателю физически перенести здание в другое место.

Замечательный исторический особняк продают за 10 долларов / Фото Circa old houses

Такое необычное предложение является последней попыткой спасти этот особняк от сноса, ведь это историческое здание. Известно, что компания FAE-Wolf предложила план возведения нового жилья и торговых площадей на этом участке. Однако в феврале их предложение отклонила Комиссия по сохранению исторического наследия Миссулы.

Найдется ли покупатель, который будет готов перенести жилье в другое место, пока не известно.