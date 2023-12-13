Три места, где можно разместить посудомоечную машину на маленькой кухне

На кухне нужно поставить очень много мебели и техники, а когда она еще и маленькая, это вообще кажется нереальной задачей. Однако если все правильно спланировать, то уместится даже посудомоечная машина.

Если вы хотите поставить посудомоечную машину, но отказываетесь от этой идеи из-за крошечного помещения, не торопитесь с решением. Дизайнеры и эксперты по планированию рассказали о трех идеях, где можно разместить посудомойку.

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Под раковиной

Место под мойкой обычно выделяют для тумбы, где стоят моющие средства или помойку. Однако это может быть идеальным местом для компактной посудомоечной машины, отмечают дизайнеры интерьера.

Немногие люди знают, что некоторые посудомоечные машины имеют нижние профили сзади, что позволяет устанавливать их непосредственно под раковиной. вся необходимая сантехника уже будет поблизости, это может быть идеальным местом на маленьких кухнях", – говорит дизайнер Исфира Дженсен.

Встроенная в шкафе

Планируя маленькую кухню, всегда следует выбирать компактную технику, чтобы потом не возникло проблем с местом. Особо не стоит покупать громоздкие посудомоечные машины.

Стандартные посудомоечные машины могут быть размером 60 сантиметров или больше, но для маленьких кухонь. идеально подходит 45-сантиметровая посудомойка", – поделились эксперты.

А лучше ставить встроенные посудомоечные машины с выдвижным ящиком. Они могут разместиться даже в нижних шкафах в любом удобном месте на кухне.

На столе

Если на кухне нет места даже для компактной посудомойки, нужно покупать настольную. Для обслуживания 1 – 2 человек его вполне хватит. К тому же такую посудомоечную машину можно легко сложить в шкаф, если она будет мешать, и вытащить, когда потребуется.

Портативная посудомоечная машина / Фото Amazon