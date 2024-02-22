Декор в прибрежном стиле: как обустроить стильный интерьер, от которого все будут в восторге

Существует немало стилей декора, которые сейчас в тренде, но лучше выбирать вневременной, например прибрежный. Если вы хотите создать успокаивающий и непринужденный интерьер, тогда вам точно нужно применить именно его.

В последнее время прибрежный декор становится все более популярным. Возможно, это связано с желанием людей чувствовать спокойствие и подъем в доме, потому что стиль океанских побережий это гарантирует.

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Прибрежный декор: что это такое и какие главные черты

Когда вы слышите термин "прибрежный декор", это, вероятно, вызывает в воображении изображение цветов, материалов и деталей, которые вы найдете на побережье – в этом и весь смысл. В дом надо привнести атмосферу океанского берега.

"Прибрежный декор напоминает о сути приморской жизни, вызывая ощущение покоя, релаксации и связи с природой в соответствующих цветах", – говорят дизайнеры.

Прибрежный декор в спальне / Фото Cass Design Co

Понимание атмосферы прибрежного стиля имеет решающее значение, чтобы уметь внести декоративные детали для создания нужного настроения. Поскольку ощущение расслабления и покоя является основой прибрежного декора, поэтому создание связи между внутренним и внешним пространством является ключевым.

Очень важно использовать правильные цвета, а это белые, бежевые, синие, коралловые, а иногда красные и желтые тона. Также не следует забывать о деталях из натуральных материалов, таких как дерево, ротанг, джут и бамбук.

Гостиная в прибрежном стиле / Фото Dmar Interiors

Поскольку, прибрежный декор – это о расслаблении, в интерьере обязательно должна быть мягкая мебель, которую часто выбирают в полоску или с узорами.