Прибрежный шедевр в Корнуоле: вы должны увидеть этот коттедж

В современном мире, где все гонятся за технологиями и новыми изобретениями, такие природные жемчужины становятся настоящей редкостью.

Этот домик с уникальными видами заслуживает вашего внимания. Рассказываем в материале его историю и фото.

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Дом в объятиях природы

Бишопс-Рок – это дом, роскошь которого измеряется не дизайном, а природой вокруг: прибрежные виды здесь открываются невероятные, а расположен он ближе всего к водоему. Построили постройку бабушка и дедушка нынешних продавцов еще в 1937 году на северном побережье Корнуолла.



Дома среди уникальной природы / Фото rightmove

Внутри разместились 4 спальни и немало аутентичных элементов еще прошлой эпохи: оригинальная дверь, дубовый пол, небольшие окна с шиферными подоконниками и системой оповещения по всему дому.

Увидеть великолепную природу вокруг можно благодаря удачному расположению на вершине скалы, что превращает здание в частный оазис с захватывающим видом на Атлантический океан. Стиль внутри идеально дополняет картину расслабления и отдыха у водоема. С первых минут на рынке коттедж привлек немало внимания, его стоимость составляет 5 000 000 фунтов стерлингов.



Фото rightmove

Фото rightmove

Фото rightmove

Фото rightmove

Фото rightmove