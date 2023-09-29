Как из сказки: продают известный "Пряничный домик" в Бруклине

В Бруклине, штат Нью-Йорк, продают известный "Пряничный домик" с причудливым экстерьером. Все, кто видел это уникальное жилье, говорят, что будто побывали в сказке.

Эта красавица Bay Ridge вмещает шесть спален, пять ванных комнат и имеет увлекательную историю. "Пряничный домик" продают за 8,75 миллиона долларов.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Причудливый "Пряничный домик"

"Этот дом имеет уникальный голос, говорящий с каждым человеком, который заходит внутрь. Особенность состоит в том, что каждый слышит что-то разное, но все это хорошие вещи", – говорит агент по листингу Питер Грациоли.

Жилье быстро получило название "Пряничный домик" из-за его сходства со съедобными хижинами в сказках. Например, как в сказке Гензель и Гретель, где главные герои наткнулись на домик из хлеба, пундиков и сахара.

К слову, такой интересный дом построили в 1917 году для судоходного магната и его супруги, которые были благотворителями. Вместе они провели множество праздничных мероприятий для деловых партнеров и друзей в этом культовом доме.

Снаружи "Пряничный домик" украшен неотесанным камнем и имеет волнистую асфальтовую крышу. На вид он выглядит несколько из деревенского стиля, но интерьер действительно очень изыскан. Основной упор сделан на натуральных строительных материалах и легком привлекательном дизайне.

Великолепный интерьер с оригинальными деталями / Фото Brown Harris Stevens

«Оригинальные детали дома остались, но нынешние владельцы отремонтировали кухню, ванные комнаты, окна, сантехнику, электричество и систему кондиционирования. Дом модернизирован в соответствии с сегодняшними стандартами жизни с уважением к мастерству… а внутренние и внешние пространства прекрасны для развлечений. Территория похожа на собственный парк", – рассказал агент по листингу.

В гостиной, столовой и музыкальной комнате пол сделан из красного и вишневого дерева. Основной люкс просторный, вмещающий гардеробные. Также есть комната с фонтаном, которая ведет к внутреннему дворику и открытому пространству.

На территории есть металлические ограждения, ворота, фонари и волшебная арка, встречающая перед входом. К собственности принадлежит отличная лужайка и сад. Для авто владельцы обустроили просторный гараж на три паркоместа.