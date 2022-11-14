Программа "єОселя": сколько украинцев подали заявку на льготный кредит

Со времени запуска программы доступной ипотеки "єОселя" украинцы начали активнее подавать заявки на получение льготных кредитов. Запросы уже обрабатываются украинскими банками.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель коммуникаций ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" Анжелика Иванова.

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С 1 октября подано 15 тысяч заявок на участие в программе "Доступная ипотека"

Работа программы "єОселя" началась 1 октября, и с того момента уже подано около 15 тысяч заявок от людей, для которых эта программа начала действовать – в первую очередь военнослужащие ВСУ по контракту и правоохранители, медики, учителя и ученые, работающие в заведениях государственной и коммунальной форм собственности,

– рассказала Иванова.

По ее словам, с этими заявками уже работают банки. Поскольку программа запущена в тестовом режиме, время рассмотрения может быть больше, чем задекларированные на сайте программы три дня.

"Банковские учреждения также дорабатывают свои технические системы, чтобы быстро получать все документы от заявителей и предоставлять им ответы. Что касается сроков коммуникации, то у каждого банка они разные. Но в любом случае, все поданные на сегодняшний день заявки обязательно будут проработаны, банковские учреждения ответят каждому заявителю", – заверила представительница Укрфинжилла.

Она также сообщила, что уже есть несколько предыдущих положительных решений о выдаче ипотечных кредитов. Однако не стала прогнозировать, сколько они будут выданы до конца года.

Точное количество кредитов, которые государство может профинансировать гражданам до конца года, называть рано. Мы понимаем, в каких условиях мы работаем и живем. Конечно, будем надеяться на лучшее,

– резюмировала Иванова.

Как сообщалось, в середине октября по программе доступной ипотеки "єОселя" был выдан первый льготный кредит. Сотрудница полиции из Чернигова получила его через Сбербанк под 3% годовых. С начала 2023 года планируется начать реализацию второго этапа программы, в рамках которого на получение кредитов под 7% годовых смогут рассчитывать все граждане, отвечающие определенным критериям.