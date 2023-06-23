Наибольшие ошибки при планировании семейной комнаты: не допускайте их ни в коем случае

В семейной комнате должно быть удобно и уютно. Следовательно, нужно принять много важных дизайнерских решений, и притом не прогадать.

Вот три наиболее распространенные ошибки при планировании семейной комнаты. Эксперты по дизайну объяснили, что допускать не следует и дали советы.

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Отношение эстетики выше удобства

Понятно, что вы хотите, чтобы каждая комната в вашем доме выглядела красиво и стильно. Но одна из самых очевидных ошибок как раз состоит в том, что люди думают об эстетике больше, чем об удобстве.

Возможно, вы захотите приобрести стеклянный столик или выбрать жесткий диван, потому что вам понравится модель. И ваши дети не нуждаются в этом. Они просто хотят удобного места, чтобы посидеть и посмотреть телевизор. Поэтому отбросьте эстетику на второй план и подумайте, нужно ли это вашей семье.

"Когда дело касается дизайна семейных комнат, одна из самых распространенных дизайнерских ошибок, которую часто совершают клиенты, заключается в том, что они не учитывают функциональность пространства", – говорит эксперт Эмма Детердинг.

Выбор дешевой мебели

При выборе мебели часто возникает соблазн сэкономить. Но именно по семейной комнате этого делать не следует. Надо инвестировать в качественные предметы, которые долго служат. Зачем вам сломавшееся за месяц кресло?

Использование непрактичных тканей

Купите мебель, элементы декора из водонепроницаемых тканей или таких, которые устойчивы к пятнам или легко стираются.

Важно выбрать материал, который легко чистить, например полиэстер или нейлон для вашего ковра и акрил или полиэстер или их смеси для обивки. Выбирайте сначала ткань, а затем цвет,

– советуют специалисты.

Дизайнеры соглашаются. Для диванов и кресел они также рекомендуют приобрести чехлы.